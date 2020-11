¿Qué pasó?

El candidato demócrata Joe Biden ganó la presidencia de Estados Unidos, según proyecciones este sábado de varios medios internacionales, tras imponerse en estados claves que en 2016 habían votado por el presidente saliente Donald Trump, que buscaba la reelección.

Las cadenas estadounidenses CNN, NBC News, CBS News, FOX News y BBC declararon a Biden victorioso, tras asignarle una ventaja decisiva en Pensilvania, su estado natal.

BREAKING: JOE BIDEN WINS



Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/og62ckK5r5 #CNNElection pic.twitter.com/gEEzy1wsdz — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 7, 2020

BREAKING: JOE BIDEN WILL BE PRESIDENT-ELECT, NBC NEWS PROJECTS. https://t.co/gGS2tyKRy9 pic.twitter.com/s17hCZDvBR — NBC News (@NBCNews) November 7, 2020

CBS News projects Joe Biden wins the presidential election with the projected win in Pennsylvania. The current electoral vote count is Biden 273 and Trump 213. https://t.co/T6GArkvEPf pic.twitter.com/XvFMHiWLWa — CBS News (@CBSNews) November 7, 2020

Fox News projects Biden to defeat Trump, become 46th president after winning Nevada, Pennsylvaniahttps://t.co/BTx2gwdT2N pic.twitter.com/oFrpHTWTKt — Fox News (@FoxNews) November 7, 2020

Joe Biden wins US presidential election



BBC projects he’s secured enough electoral college votes to defeat Donald Trump#Election2020 https://t.co/mQVd59vCnl pic.twitter.com/MpsmLGDZoO — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 7, 2020

Este triunfo del candidato demócrata se habría concretado al superar los 270 votos electorales, cifra irreversible de remontar para el actual mandatario, pese a que la información todavía no ha sido oficializada.

¿Qué dijo Biden en la previa?

En la previa, Biden estaba casi seguro de su victoria, pero se mantenía el suspenso en estados claves que continuaban contando los votos.

"Todavía no tenemos una declaración de la victoria, pero las cifras muestran una realidad clara y convincente: vamos a ganar esta carrera", dijo el presidente electo en un discurso la noche del viernes desde Wilmington, su localidad de residencia en Delaware, una alocución muy esperada.

Los tuits de Trump

Trump, por su parte, se mantenía renuente a aceptar una posible derrota y durante la mañana de este sábado publicó una serie de tuits, que la red social etiquetó como posiblemente engañosos, en los que denunciaba que decenas de miles de votos llegaron de forma ilegal después del plazo y que en el conteo hubo una falta de transparencia "vil y burda".

