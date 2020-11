Este miércoles, Estados Unidos abandonó formalmente el Acuerdo de París sobre el clima, y su posible regreso a ese tratado internacional dependerá del resultado de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, el candidato demócrata Joe Biden señaló que el país volverá a integrarse al acuerdo, en un tono como si estuviera asegurando su llegada a la Casa Blanca.

En su cuenta de Twitter, el aspirante favorito de las elecciones manifestó: "Hoy, la administración de Trump abandonó oficialmente el Acuerdo Climático de París. Y en exactamente 77 días, una administración Biden volverá a adherirse a él".

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2