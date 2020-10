Distintos edificios se han visto afectados en Turquía por el terremoto magnitud 7 registrado este viernes en ese país. Una de las imágenes que más ha impactado ha sido un video sobre el desplome de un inmueble en la ciudad de Izmir.

En los distintos registros se puede observar el momento exacto cuando el edificio se derrumba y levanta una gran cantidad de humo.

Revisa los registros

Turkey: Building in Izmir collapses after damage sustained in M7 earthquake. #deprem Video @DailySabah pic.twitter.com/9l7EmLgi0r — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) October 30, 2020

Izmir Metropolitan Municipality Mayor Tunç Soyer: There are demolition notices in nearly 20 buildings. pic.twitter.com/4Zjxt5XBRB — Requ (@Just_Requ) October 30, 2020

¿Qué se sabe del terremoto?

Según informó la agencia France-Presse, el temblor, que se sintió en Estambul y Atenas, tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna, tercera ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.

"En este momento, hemos recibido informaciones según las cuales seis inmuebles se derrumbaron en Bornova y Bayrakli", en la provincia de Esmirna, indicó el ministro turco del Interior, Suleyman Soylu, en Twitter.

"Algunos de nuestros conciudadanos están atrapados bajo los escombros", añadió el ministro de Medioambiente, Murat Kurum, que por su parte dio cuenta de cinco edificios derrumbados.

Las autoridades turcas indicaron un terremoto de magnitud 6,6. Según el USGS, se produjo a una decena de kilómetros de profundidad.

Las televisiones del país mostraban imágenes de nubes de polvo elevándose en el cielo, mientras que los habitantes se precipitaban a la calle víctimas del pánico.

El gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, señaló que no se constató ningún daño por ahora en la capital económica del país.

"Todas nuestras instituciones comenzaron a desplazarse al lugar para iniciar los esfuerzos necesarios", declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan en Twitter.

Cobertura completa