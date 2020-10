Un sismo de magnitud 6,7 tuvo lugar el viernes frente a la isla griega de Samos, sureste del mar Egeo, y de magnitud 7 en Turquía, el que provocó el derrumbe de varios edificios, informaron el Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS) y los medios turcos.

El temblor, que se sintió en Estambul y Atenas, tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna, tercera ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.

Find information on the M 7.0 - 14 km NE of Néon Karlovásion, #Greece here: https://t.co/FL4hTrF4Kn Please let us know what you felt here: https://t.co/2RWZkBZDVo pic.twitter.com/rcE0mnYLG5