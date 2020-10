El terremoto de magnitud 6,6 en la escala de Richter que se percibió entre Grecia y Turquía dejó una serie de daños a estructuras, a lo que se sumó un tsunami generado en el Mar Egeo.

Según reportó la agencia France-Presse, el sismo se sintió en Estambul y Atenas y tuvo su epicentro, al sudoeste de Izmir, tercera ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que el movimiento telúrico que sacudió provoque un tsunami en las costas chilenas.

Videos

En redes sociales han comenzado a circular videos sobre lo sucedido, que muestran la caída de edificios mientras la población busca resguardo ante el colapso de estructuras.

También hay registros del agua ingresando en diversas ciudades costeras, arrastrando materiales por las calles.

BREAKING: Video footage shows a building completely collapsing in #Turkey following the strong earthquake pic.twitter.com/o3x4F6UWrk — Wars on the Brink (@WOTB07) October 30, 2020

Videonun devamı burda. Korku filmi gibi insanlar çığlık çığlığa. Herkes kendine dikkat etsin ne olur. #izmir pic.twitter.com/SLAScAKtC1 — Perihan Gün (@perizekaliyim) October 30, 2020

BREAKING: JUST IN: Confirmed tsunami in Samos, #Greece government expecting second tsunami, severe property destruction and damage as seen in the footage pic.twitter.com/SE8HqVDlQv — Wars on the Brink (@WOTB07) October 30, 2020

BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 6.9 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.#izmir #earthquake

pic.twitter.com/N3jtys3ns2 — Global News Network (@GlobalNews77) October 30, 2020

Distressing images out of Izmir, Turkey’s third biggest city, hit minutes ago by a 6.8 earthquake (epicenter was on the Aegean) pic.twitter.com/qmkxzIvlQh — Piotr Zalewski (@p_zalewski) October 30, 2020

