Un hombre empujó de un bus a una mujer que no usaba su mascarilla y que le escupió en la cara, en un hecho que se produjo en la ciudad de Vancouver, en Canadá.

El hecho quedó grabado mediante un video, el cual posteriormente fue subido a TikTok y que se viralizó en esa plataforma y otras redes sociales.

Si bien no se logra apreciar el contexto de lo ocurrido, se puede ver que la mujer va de pie al interior de la máquina, con lentes de sol y sin portar los elementos básicos de prevención por el coronavirus.

De un momento a otro, se ve claramente cómo esta persona escupe a otro hombre que se encontraba sentado solo a un par de metros de ella.

En ese momento, el afectado se pone de pie y decide increpar a la mujer, con quien tuvo un pequeño encuentro de palabras.

Sin embargo, no todo quedó allí, ya que el afectado la empujó del bus (que se encontraba detenido) ante la presencia del resto de los pasajeros.

En los últimos segundos del video se ve cómo una persona auxilia a la mujer que se encontraba en el piso de la calle, mientras que el hombre que recibió el escupitajo se limpiaba su rostro al interior del bus.

.@TransitPolice say this happened at Hastings and Nanaimo but it's unclear when. A man is heard saying, "disgusting," she spits, there's pushing/shoving. Investigators need witnesses to come forward. pic.twitter.com/83LyiXgTQD