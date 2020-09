Patricia Aguilar tiene 21 años de edad y hace cinco años fue engañada por el líder de una secta sexual peruana, quien la convenció de que ella había sido “captada para repoblar” el planeta.

En esa época, la joven española estaba pasando por una situación familiar bastante compleja, luego del fallecimiento de un tío que ella consideraba como su “hermano”. Fue entonces cuando el grupo la contactó y, tras dos años de conversaciones, logró convencerla de viajar al país sudamericano.

El viaje terminó transformando en un “infierno” que recientemente salió a la luz, con lujos y detalles, a través de un libro titulado “Hágase tu Voluntad”, donde la española revela lo que vivió durante ese tiempo, aislada en una selva peruana.

Aunque la historia de esta joven fue cruel y terrorífica, tuvo un final positivo: Luego de dos años de sufrimiento, ella y su hija -que tuvo en cautiverio-, fueron rescatadas por su padre, quien luchó meses por encontrarla.

Foto AFP- Patricia Aguilar y su hija

Captada para repoblar el mundo

El libro consta de 306 páginas en las que revela cómo fue manipulada hasta el punto de conseguir que abandonara a su familia, solo una semana después de haber cumplido 18 años de edad.

El grupo, según su relato, la convenció de ir hasta Perú para cumplir su “objetivo de vida” junto al gurú de la secta, Félix Steven Manrique, con la excusa de la supuesta llegada de un apocalipsis.

“Los capítulos recogen la evolución del engaño y cómo uno entra en la cueva del lobo sin darse cuenta, así como la manera en que comienza por Internet una relación de amistad que se transforma en noviazgo y al final acaba en un punto que parece incomprensible”, explicó un portavoz de la familia, según consignó La República en su portal web.

Foto AFP- Día del rescate

Con este libro, Aguilar pretende ayudar a futuras víctimas a no cometer los mismos errores que ella: “Cuando estás en la secta no hay nada más, vives atrapada en un submundo con cosas que no son reales y te convencen de que todo lo que hay fuera es malo, incluida la familia”, revela el interior del libro.

El texto fue escrito por la periodista española Vanesa Lozano tras horas de conversación con Aguilar, quien no escatimó en detalles de esos dos años que estuvo en la secta peruana.

Actualmente el líder de la secta, Félix Steven Manrique, que se autodenominaba el Príncipe Gurdjieff, enfrenta una pena de cárcel de 20 años por trata de personas.