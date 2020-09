Un gigantesco incendio se declaró el jueves en un depósito del puerto de Beirut, sembrando el pánico entre los habitantes de la capital libanesa, todavía traumatizados tras la devastadora explosión que sacudió la ciudad hace cinco semanas.

Espesas columnas de humo negro eran visibles desde varios barrios de la ciudad. El incendió alcanzó un depósito donde se almacena aceite para motor y ruedas de coche, indicó el ejército libanés en un comunicado.

A través de redes sociales, tanto usuarios como medios locales comenzaron a publicaron videos y distintas imágenes, tanto del incendio como de la explosión que provocó la emergencia.

#LIVE: Lebanese army and firefighters continue to contain the blaze at an oil and tires warehouse in the #Beirut port area https://t.co/SNkoIbMwFW