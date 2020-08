Una gran explosión sacudió este martes la capital del Líbano, Beirut, según reportaron usuarios en las redes sociales. En los videos se puede ver una enorme onda explosiva que provocó serios daños materiales en edificios, locales, y hasta vehículos que iban circulando por la zona.

Según reporta la agencia de noticias Reuters, se han confirmado al menos 4 fallecidos y decenas de heridos por la enorme detonación. Aún se desconocen las causas de lo ocurrido.



Según los medios locales, serían dos explosiones las que se han producido en el puerto de Beirut, exactamente en un almacén de explosivos de la zona.

Tras lo ocurrido, el ministro de Sanidad libanés, indicó que habría un alto número de heridos y grandes daños, provocados por la explosión en Beirut. Así consignó la agencia Reuters.

En los videos se ven y se escuchan las fuertes detonaciones.

Los equipos de bomberos se apresuraron a la escena y trabajaron para apagar el fuego.

Video of the fireworks depot explosion #lebanon #Beirut #explosion pic.twitter.com/rRfetzAptx

Just received this video!!! Everyone stay safe. #Beirut pic.twitter.com/2t5a82Ha67