Un nuevo caso de abuso policial sale a la luz, esta vez en el barrio Santa Cecilia, ubicado en Colombia. El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles durante un procedimiento de seguridad, en el que los policías inmovilizaron a un hombre, identificado como Javier Ordóñez, a quien le aplicaron varias descargas eléctricas.

A pesar de que el hombre, un abogado de 46 años de edad y padre de dos hijos, pedía el cese de la fuerza, los dos agentes implicados seguían con su “procedimiento”. "Los estamos grabando, por favor, no le haga más", dice uno de los testigos, a quien ignoraron por completo, según consignó el portal Semana.

Fueron tantas las descargas eléctricas que el hombre presentó problemas y tuvo que ser trasladado a la Clínica Santa María del Lago, donde confirmaron su muerte. Hasta ahora, las autoridades no le han practicado la autopsia, para determinar si Ordoñez falleció producto de las fuertes descargas.

Testigos dan fe del abuso de poder

Javier Ordóñez fue detenido por la policía por estar bebiendo licor en la vía pública, en las afueras de un conjunto residencial. Un hecho que, según indicó el organismo de seguridad, provocó la detención de otras ocho personas, que fueron trasladadas al Comando de Acción Inmediata.

A pesar de este testimonio, el medio colombiano conversó con los vecinos de la zona, quienes evidenciaron lo ocurrido: "Estábamos tomándonos unos tragos afuera. Llegaron los policías, y uno de ellos le dijo a mi amigo: 'esta vez no se me salva'. Mi amigo le dijo: 'póngame un comparendo, igual lo pago'. Él le respondió: 'no, no doy comparendos' y lo agarró a darle choques eléctricos", revela uno de los amigos de la víctima.

Según el relato de esta persona, los agentes de seguridad le quitaron y le rompieron el celular a una de las personas que estaba grabando.

Pero no solo los amigos de Ordóñez estuvieron presente, ya que una de sus tías también fue partícipe de lo que estaba ocurriendo: "Salimos corriendo en pijama y todo, mis sobrinos y yo. Le estaban dando 'pata y puño' y una cosa que daba corrientazos eléctricos. Nosotros le decíamos (al policía) que parara. Él mismo gritaba 'paren, paren' (...) Se lo llevaron para el CAI y allí lo terminaron de matar, me imagino", cuenta a Semana.

Foto captura video

¿Qué dijo la policía?

El coronel Alexander Amaya dio su versión de lo ocurrido: "Se llama al cuadrante, que se desplaza en un lugar aquí de la localidad de Engativá por una presunta riña que se está llevando a cabo. Al llegar, hay alrededor de ocho personas que están discutiendo”, comienza relatando.

“Todo parece indicar que con bebidas embriagantes. Se les pide el favor, se trata de disuadir, pero se vuelven agresivas contra la policía. La policía debe someterlas y unas personas son conducidas al CAI. Una presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladada al centro médico más cercano. Lastimosamente llega sin signos vitales".

Ahora, el caso pasó a manos de la Fiscalía, quienes deberán practicar exámenes e investigar lo sucedido. Mientras tanto, los oficiales implicados quedaron suspendidos de sus labores.

"La policía ha tomado las siguientes determinaciones. Primero, suspender de la actividad operativa y de vigilancia y de pasar a labores administrativas a los policías que se encuentran inmersos en estos hechos. Segundo, toda la colaboración a la Fiscalía, que asume la investigación", aseguró el coronel Necton Lincon Borja, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.