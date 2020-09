Este 2020 se han publicado al menos tres libros contra el Presidente Donald Trump. Ahora, le tocó el turno a su mujer, Melania, que se ha visto "traicionada" por su exmejor amiga Stephanie Winston Wolkoff, quien ha decidido contar los secretos de la exmodelo en la Casa Blanca.

Se trata de la publicación “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady” (Melania y yo: el ascenso y la caída de mi amistad con la Primera Dama), donde Wolkoff, reveló detalles íntimos de la familia presidencial.

Exmejores amigas

Durante 15 años, Melania y Stephanie fueron grandes amigas, y cuando Trump llegó a la presidencia en 2017, Stephanie se convirtió en la asesora de la primera dama hasta el 2018, cuando fue despedida por haber sido acusada de cobrar hasta 26 millones de dólares en la planificación de la ceremonia inaugural del Mandatario.

Stephanie reservó estos secretos por más de dos años hasta que, recientemente, decidió romper el silencio y dejar en evidencia algunos detalles desconocidos de la familia más poderosa de Estados Unidos.

Bloqueo de Ivanka Trump

El conflicto que existe entre Melania e Ivanka quedó en evidencia recientemente, tras un gesto incómodo que hizo la primera dama en público, justo cuando su hijastra apareció en un evento presidencial.

Esto desató dudas que posteriormente fueron confirmadas por Stephanie en su libro, donde revela que ella y Melania crearon un plan llamado “Operación Bloquear a Ivanka”. Esta logística consistía en que la hija del magnate no pudiera aparecer demasiado en cámara durante la investidura de su padre.

La idea era ubicarla en un asiento donde pudiera ser “tapada” por otras personas y así, no poder ser enfocada demasiado por la prensa. De esta manera, Melania tomó más protagonismo.

Foto AFP

Remodelaciones en la Casa Blanca

Melania Trump no se mudó inmediatamente a la Casa Blanca. De hecho, su llegada ocurrió cinco meses después de la toma del poder de su esposo como presidente de Estados Unidos.

Muchos dijeron que lo hizo de esta manera para no interrumpir el año estudiantil de su hijo, Barron. Según este libro, sin embargo, había otro motivo que explicaba su demora en mudarse desde Nueva York hasta Washington DC.

Según el texto, Melania se negaba a utilizar el mismo baño que había usado Michelle Obama. En este sentido, se mudó luego de las remodelaciones que hicieron.

Otro de los deseos en cuanto a remodelación de Melania, era pintar la habitación presidencial de un tono rosa pastel. Sin embargo, Trump se negó y terminaron usando un color más oscuro y neutral.

Foto AFP

La influencia de Melania sobre Trump

Aunque muchos creen que Melania no forma parte de las decisiones del mandatario norteameriano, el libro deja en evidencia que, en oportunidades, Donald Trump escucha a su esposa.

Un ejemplo es cuando el presidente accedió a levantar la prohibición de ingresar al país animales salvajes disecados cazados en África. Esta decisión era producto de la pasión de sus hijos, quienes se dedican a la caza a nivel internacional.

"A Melania no le hacía gracia el lobbying de 'los chicos' a favor de las armas y la caza, y no le veía sentido a esa necesidad bizarra de colgar animales muertos de la pared. Esa noche, hizo lobby propio y logró resultados", escribió la autora.

Al otro día, Trump tuiteó que el levantamiento de las restricciones quedaba "en pausa".

Foto AFP

Con respecto a la relación entre Trump y Melania, ninguno de ellos hace demostraciones de amor en público. Según revela la autora, la primera dama le dijo en varias ocasiones que no recordaba la última vez que el presidente le había mandado flores o bombones.

El libro de 351 páginas, que se ubica en cuarto lugar en la lista de los más vendidos de Amazon, está ilustrado con fotos de algunos mensajes de texto intercambiados por las mujeres, que la autora usa como "prueba" de sus relatos.