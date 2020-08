Es usual que los gestos de Melania Trump sean minuciosamente estudiados por la prensa. No es la primera vez que el rostro de la primera dama emite señales de que algo “malo” está pasando dentro de la familia. Desde desplantes al mandatario, hasta un reciente gesto “extraño” hacia su hijastra, Ivanka Trump, durante la última jornada de la Convención Republicana.

Este momento, que se ha hecho viral en las últimas horas, ocurrió cuando la hija predilecta de Donald Trump subió al escenario para unirse a su padre y a Melania. Esta última la saludó cortésmente con la cabeza, pero rápidamente cambió su gesto cuando Ivanka Trump se colocó al lado del magnate, sin darle un beso como “corresponde”.

First Lady Melania Trump appeared to stop smiling as Ivanka, the US president's daughter, joined them on stage at the Republican convention.



