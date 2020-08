La hembra panda Mei Xiang tuvo un cachorro este viernes en el zoo de Washington, cuatro años después de su última gestación, anunciaron los responsables del establecimiento.

"Estamos encantados de anunciarles que Mei Xiang parió a las 18:35 (horas locales) y que cuida de su recién nacido con atención", tuiteó el zoológico, precisando que la madre amamantaba a su cachorro y le hacía "mimos".

🐼❤️ See and listen to the joyous moment when our giant panda cub was born at 6:35 p.m.! The animal care team reports mom Mei Xiang and cub appear to be doing well. #PandaStory #PandaCubdates pic.twitter.com/An1wx3FZG8