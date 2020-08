Un tremendo susto vivió Miranda Stewart, una mujer de Colorado, Estados Unidos, cuando se levantó de su cama durante la madrugada, para ir al baño y, sin darse cuenta, una serpiente estaba saliendo de su inodoro.

Resulta que, luego de haber usado el sanitario, la mujer intentó bajar la palanca de agua, pero esta no servía. Ella, incrédula de lo que estaba ocurriendo, echó un vistazo y se dio cuenta de que desde el WC estaba saliendo una cabeza de serpiente. Sin dudar, comenzó a gritar y a pedir auxilio.

Llamado de emergencia

"Usé el baño y no estaba bajando. Miré y me incliné más cerca y una cabeza de serpiente se deslizó hacia arriba. Estaba aterrorizada", dijo Stewart a una cadena televisiva local. También confesó que ese ha sido uno de sus peores miedos desde niña, por lo que no dudó en comenzar a gritar para pedir ayuda.

De inmediato, su novio se despertó, fue al baño y miró lo que estaba pasando, así que llamó al encargado de mantenimiento de su edificio. Wesley Sanford respondió el llamado y subió al departamento para hacerse cargo del reptil, una maniobra que le tomó casi 40 minutos solucionar ya que la serpiente estaba atascada.

¿De dónde salió ese reptil?

No se sabe muy bien qué hacía una serpiente en el inodoro de Miranda. Sin embargo, se trataba de una culebra de maíz, una especie de serpiente popular en el mercado de mascotas, debido a que muy dóciles y no venenosas.

Esto ha generado la hipótesis de que, posiblemente, el animal pertenecía a algún vecino del edificio y se le pudo haber escapado, llegando por las tuberías hasta el departamento de esta mujer.

“Estamos pensando que era una posible mascota de uno de los inquilinos de nuestro complejo de apartamentos. La serpiente se metió en su baño y se deslizó hacia la nuestra”, dijo Stewart. Según información recaudada por Caracol Noticias.

Tras capturar a la serpiente, intentaron dar con el presunto dueño, pero no lo encontraron. Ante el escenario, Wesley Sanfor, el dueño del mantenimiento del edificio, decidió quedarse con la serpiente de mascota y llevarla a vivir a su hogar: “La llevé a casa y mi esposa estaba muy feliz conmigo. La llamamos Boots. Es nuestra pequeña serpiente de guardia en la propiedad”, declaró Sanford.