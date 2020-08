La cuenta de campaña de Donald Trump (@TeamTrump) fue temporalmente bloqueada por Twitter, luego que el Presidente publicara un video que contiene información errónea acerca del coronavirus, según anunció un portavoz de la red social.



The original Tweet from @TeamTrump is in violation of the Twitter Rules on COVID-19 misinformation, and we've required removal. https://t.co/fDPcEa9hRe