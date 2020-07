Un tren de Union Pacific se descarriló este miércoles en Arizona, Estados Unidos, provocando un choque y, posteriormente, un enorme incendio sobre el puente del lago Tempe Town de la ciudad, informaron las autoridades a medios locales.

En las imágenes publicadas en redes sociales, se pueden ver las columnas de humo negro que se elevaban al cielo, sobre un largo rastro de llamas y un puente deteriorado por el choque, mismo que terminó por derrumbarse justo en el lugar donde el tren chocó.

Según información consignada por CNN Internacional, el transporte trasladaba material peligroso.

Tras lo ocurrido, la jefa de policía de Tempe, Sylvia Moir, hizo un llamado a los residentes de la zona a mantenerse alejados de la escena, ya que el humo espeso podría ser peligroso para los pulmones.

Update- Tempe Train derailment and Fire- No injuries known at this time but the scene is very dangerous. Stay out of Tempe Town Lake and away from the area. pic.twitter.com/NpqVxtizl4