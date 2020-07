La delincuencia en Colombia, como en muchos países, ha ido en aumento, tras la cuarentena que se ha implementado para frenar la propagación del coronavirus.

Esto ha provocado que las calles estén más solas y que sea el escenario “perfecto” para que delincuentes aprovechen de hacer sus fechorías.

En esta oportunidad, se trata de una institución educativa ubicada en Ocaña, al Norte de Santander, que ha sido blanco de robos en reiteradas oportunidades, durante el confinamiento nacional.

Ante este escenario, y para evitar nuevos actos delictivos, una profesora de la institución hizo un cartel para “espantar” a los delincuentes.

Un “por favor” a la delincuencia

Ni el aislamiento, ni las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Colombia, han impedido que “La Selva”, como se llama la institución educativa, deje de ser abatida por la delincuencia.

Desde computadores, libros y cuadernos, hasta material de educación de los profesores, han sido hurtados por estas personas. Una situación que provocó un llamado por parte de una profesora : “Ya no hay nada que robar”, escribió en la puerta del instituto.

"Tomé la decisión de colocar un cartel en la entrada de mi escuela pidiendo que, por favor, ya no ingresen más, que ya no hay nada de valor que se puedan llevar. Es la cuarta vez que ingresan para robar, pero como ya no encuentran nada terminan afectando el mobiliario de los estudiantes", relató Yeini Pacheco, a Caracol TV.

La particular protesta de la docente llamó la atención de la Policía, que inició la búsqueda de los ladrones, para evitar que sigan ingresando a la institución, donde aparentemente ya no queda nada de valor.

Según la maestra, el aviso también busca despertar la solidaridad de la comunidad para cuidar la escuela.

