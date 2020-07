View this post on Instagram

🔴 La mañana de este martes, fue el mismo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien confirmó que dio positivo para #coronavirus. El resultado, llega luego que durante la jornada del lunes presentara algunos síntomas asociados al Covid-19. Cabe mencionar, que desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro ha minimizado la situación y participado en varios eventos públicos sin usar mascarilla, además de criticar las medidas de aislamiento social implementadas durante más de tres meses en varios estados.