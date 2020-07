Estados Unidos notificó formalmente a la ONU que se retirará de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya respuesta a la pandemia del coronavirus ha sido muy criticada por el Presidente Donald Trump, afirmaron altos funcionarios este martes.

Estados Unidos notificó al secretario general Antonio Guterres que su salida se haría efectiva el 6 de julio de 2021, confirmaron un alto cargo del Departamento de Estado y otro funcionario estadounidense.

El senador demócrata, Bob Menéndez, quien integra el Comité de Asuntos Exteriores, criticó en su cuenta de Twitter la decisión del Gobierno.

"El Congreso recibió una notificación de que el Presidente retiró oficialmente a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia", señaló.

"Llamar a la respuesta de Trump a COVID caótica e incoherente no le hace justicia. Esto no protegerá las vidas o los intereses de los estadounidenses: deja a los estadounidenses enfermos y a los Estados Unidos solos", agregó.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.