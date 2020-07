Desde diciembre, cuando comenzaron a registrarse los primeros casos de Covid-19 en Wuhan, China, los científicos informaron que las medidas de higiene y resguardo son primordiales en la lucha contra la pandemia, siendo el uso de mascarilla es uno de ellos. Sin embargo, al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, parece no importarle demasiado.

Este martes se confirmó que el mandatario dio positivo al test de coronavirus y, aún así, se le pudo ver sin mascarilla en las afueras del palacio de gobierno, mismo desde donde dio un punto de prensa con los periodistas, sin guardar el suficiente distanciamiento social.

Bolsonaro minimiza la pandemia

Aunque Brasil es el tercer país con mayores registros de coronavirus en el mundo, el presidente Bolsonaro no ha parado de minimizar la situación catalogándola de “gripecita”, de hecho, hace pocos días eliminó uno de los artículos de la normativa que contempla el uso obligatorio de mascarilla en las cárceles del país.

Pero esto no es todo, ya que desde el inicio de los casos en Brasil, el mandatario se ha negado a usar esta protección facial que, según la OMS, es primordial en la lucha contra la pandemia.

A pesar de esto y, de haber sido confirmado como Covid positivo, Bolsonaro se niega a cumplir las medidas estrictas que han seguido todos los países del mundo. Un ejemplo de ello fue la mañana de este martes cuando le contaba a los periodistas que se sentía “bien” y, tras despedirse, se sacó la mascarilla, mientras se alejaba lentamente de la prensa.

"Acaba de salir (el resultado del test) con resultado positivo, estoy bien, soy normal, en comparación con ayer, estoy muy bien. Incluso estoy dispuesto a dar un paseo, pero, debido al consejo médico, no lo haré", dijo antes de comenzar a alejarse y quitarse la mascarilla.

Brasil y el Covid-19

Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro no le ha prestado demasiada atención la enfermedad causada por el coronavirus y ha participado en varios eventos públicos sin usar mascarilla, además de criticar las medidas de aislamiento social implementadas durante más de tres meses en varios estados.

Una jueza brasileña anuló la semana pasada un fallo que imponía al mandatario de ultraderecha el uso de mascarilla en lugares públicos de Brasilia, por considerarlo innecesario dado que ya es obligatorio en el Distrito Federal.

Recientemente, Bolsonaro publicó fotos en las redes sociales en las que se lo veía con el rostro descubierto junto a varios ministros y al embajador de Washington en Brasilia, durante un almuerzo de celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.

A pesar de esto, el mandatario no infringió la ley dado que se hallaba en una propiedad privada, pero eso no le evitó las críticas por no dar un buen ejemplo.

