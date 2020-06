¿Qué pasó?

Su nombre era Daiana Soledad Barrios, tenía 27 años de edad, y falleció este domingo en el Policlínico Lomas, ubicado en Buenos Aires, Argentina, luego de haber presentado los primeros síntomas de coronavirus, el pasado 22 de junio, cuando fue ingresada al centro clínico con fiebre, tos seca y dolor de garganta.

Su cuadro clínico empeoró con los días, cuando comenzó con deficiencia respiratoria y fue trasladada a la Clínica de Hipólito Yrigoyen y Castelli, donde falleció la madrugada del domingo 28 de junio, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Hasta ahora, se desconoce el resultado del PCR que le realizaron a Daiana. Sin embargo, el motivo de su muerte están siendo evaluadas por la fiscalía, quien asegura que la causa de su deceso no está clara: “Trascendió posible Covid-19 como también muerte súbita", dijo el fiscal al diario Clarín este lunes, a quien además le informó que "una vez que tenga el resultado en mis manos, en base a eso, tengo que ver cómo prosigo con la operación de la autopsia".

Daiana Soledad se hizo conocida luego que su jefatura la asignara al área de Villa Azul, localidad que se encuentra aislada por la pandemia tras presentar un alza en los casos de contagios. Tras este escenario, la oficial de policía publicó en sus redes sociales un mensaje de conciencia a quienes viven en la zona, para evitar más muertes y contagios.

Policía alertó a la localidad de Villa Azul

Daiana Soledad Barrios estaba casada y era madre de dos hijos. Su trabajo era esencial, ya que era el sostén de su familia porque su esposo padece de una insuficiencia respiratoria crónica, que lo ha mantenido completamente aislado desde el inicio de la pandemia.

Fue el pasado 26 de mayo que la oficial comenzó sus labores en Villa Azul, y tras ver que las personas no tomaban conciencia de lo que estaba ocurriendo con la pandemia, hizo una publicación en Facebook, en la que pedía “conciencia".

"¿Se comprende qué es lo que está pasando? (...) Déjense de romper las pelotas... Nos vamos a cagar infectando todos, algunos porque no tenemos opción, y me refiero a la gente que tiene que poner el pecho porque es su trabajo (seguridad, salud, transporte, etc), y no los pelotudos que van a tomar una coca con los amigos o se juntaron con gente que no es de su grupo familiar, a pelotudear", escribió en la red social.

Asimismo agregó que el incumplimiento de la norma no la vio a través de las noticias, sino más bien, en primera persona: "Yo no miro noticieros, eh... Yo lo estoy viviendo en persona".

En caso de confirmarse que Daiana tenía Covid-19, sería la segunda oficial de la policía que muere a causa de esta enfermedad, en el país albiceleste.

