¿Qué pasó?

Con el paso de los días se van conociendo nuevos datos acerca de Christian Brueckner, el alemán apuntado como el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann durante sus vacaciones en Portugal en mayo de 2007.

Si antes fue una mujer irlandesa la que confesó una presunta violación por parte del europeo, ahora fue el turno de una exnovia, quien relató un episodio que deja al descubierto la personalidad del implicado.

Bajo el anonimato por temor, la ex de Brueckner, una mujer británica, contó un hecho que ocurrió dos años antes de la desaparición de Madeleine y muy cerca del complejo turístico donde desapareció la niña.

¿Qué dijo la mujer?

En conversación con el medio Daily Star, la británica relató que el germano golpeó brutalmente su cabeza contra la pared del baño del bar en el que ella trabajaba en Portugal. La razón de la golpiza fueron los celos que tuvo el hombre tras verla abrazada a un amigo.

Sin embargo, la historia no quedó ahí, ya que al regresar a su casa, notó que Brueckner estaba escondido debajo de su cama, oculto para comprobar si volvía a su viviendia acompañada de otro hombre.

"Chris podía ser muy, muy encantador, muy divertido y muy suave en su forma de hablar. Estaba muy solo en Portugal, sin familia. Al principio nuestro romance fue genial", señaló.

Así era en un principio, pero con el tiempo su personalidad comenzó a cambiar. De acuerdo a la mujer, él la atacaba constantemente debido a los celos, propinándole golpes cada vez más violentos.

Similitudes con el caso McCann

Lo revelado por la mujer supone una similitud con el modus operandi aplicado para secuestrar a la niña desaparecida desde 2007. La investigación supone que el sospechoso habría ingresado a la habitación por la ventana del hotel para raptarla, tal como lo hizo para esperar a su exnovia al interior de su vivienda.

"Hasta ahora me he negado a creer que alguien con quien estuve involucrada pudiera cometer algo tan horrible y desagradable como lastimar a una niña. Pero ahora no estoy segura", declaró la víctima del alemán.

"Es escalofriante pensar que se sospecha que mi ex secuestró a Madeleine McCann. En estos tiempos estoy empezando a preguntarme cada vez más seguido si él tuvo que ver con la desaparición de Maddie. Y si lo hizo, necesita ser realmente castigado por ello", sentenció la mujer.

