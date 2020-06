¿Qué pasó?

Un acto de nobleza fue la que tuvo Joaquín Manzano, un joven argentino de 18 años de edad que recibió el Ingreso Familiar de Emergencia, otorgado por el gobierno para las personas que más lo necesitan durante el fuerte remezón económico que ha generado la pandemia del Covid-19 en la nación, al donarlo a un vecino necesitado.

A través de su cuenta en Facebook, Manolo Manzano, padre del joven argentino, reveló lo orgulloso que se sentía del actuar de su hijo.

“Cada vez que me acuerdo, me dan ganas de llorar”

“No debería porque no puedo ser imparcial, mucho menos objetivo. No debería, porque me afecta y me incluye. No debería porque es mi hijo, pero aún así lo voy a publicar“, escribió Manolo en la red social para iniciar con esta historia.

“Recuerdo perfectamente la charla de sobremesa donde dije que me sentía un poco avergonzado, ya que mi hijo tiene de todo y más, vive cómodamente con nosotros y jamás tuvo que trabajar para ganar su alimento diario”, continuó el padre de Joaquín.

Pero estas comodidades no detuvieron al corazón noble de este adolescente que decidió tomar la ayuda para entregársela a uno de sus vecinos: “Este señor, laburante de años, independiente, por cuestiones de esta pandemia, estaba momentáneamente sin poder trabajar y para colmo no le había salido la ayuda social“, reveló Manolo sobre el nuevo beneficiario de la ayuda económica.

Sobre cómo sucedió todo, Manolo destacó que fue iniciativa de Joaquín: “Me dice Papá, toma. Llévale $8.000 (91 mil pesos chilenos) para que disponga para sus gastos. Juro que sentí como el pecho se me inflaba, como queriendo explotar de orgullo. Le dije, anda en el auto a entregárselo tú mismo”, escribió.

“Cada vez que me acuerdo, me dan ganas de llorar”, concluyó.

