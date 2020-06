Nueva Zelanda anunció recientemente el Nivel de Alerta 1, tras superar el coronavirus en el país y no registrar nuevas cifras de contagiados ni fallecidos.

Esta nueva “alerta”, significa que todos los ciudadanos “pueden regresar sin restricciones al trabajo, la escuela, los deportes y los viajes domésticos”, además de reunirse con tantas personas se desee. Así anunció el Programa de Gobierno de Nueva Zelanda para el Covid-19, en su cuenta oficial de Twitter, donde además explicó las medidas que seguirán vigentes para evitar que la enfermedad vuelva a aparecer en el país.

Han pasado 18 días desde que Nueva Zelanda no registra casos nuevos de coronavirus y esto ha generado un inmenso alivio para el gobierno y la población, quienes se han mantenido en confinamiento total desde hace un par de meses.

A pesar de no registrar nuevos casos de la enfermedad, el ministerio de salud sigue realizando pruebas PCR, a quienes tienen síntomas asociados al Covid-19. A través de las plataformas digitales, las autoridades informaron que este lunes realizaron 1.053 pruebas. Lo que significa que en total han hecho más de 290 mil testeos a nivel nacional.

Latest updates from the Ministry of Health: ⁣

⁣

Today there are no new cases of COVID-19 to report in New Zealand. This brings us to 18 consecutive days of no new cases. ⁣

⁣

Yesterday there were 1,053 tests which brings our total number of tests to just under 296,000.⁣

⁣ pic.twitter.com/JwVXh29Hwm