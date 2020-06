¿Qué pasó?

La muerte de George Floyd, hombre afroamericano a manos del policía Derek Chauvin y otro oficiales que presenciaron el hecho sin intervenir en Minneapolis, Estados Unidos ha causado una serie de violentas protestas y manifestaciones que obligaron a las autoridades a decretar toque de queda 40 ciudades.

Y uno de estos encuentros lo lideró uno de los hermanos de la víctima, Terrence, quien lo homenajeó en el mismo lugar del incidente entregando un sentido mensaje.

“A todos los aquí presentes y a los que miren esto, les digo que con esas acciones de violencia no van a traer a mi hermano de regreso. Él era feliz en este lugar. No destrocen lo que él amaba”, comenzó diciendo.

“Él era un motivador pacífico, quería paz, lo que está pasando ahora pueden llamarlo unidad, pero es una unidad destructiva y mi hermano no apoyaba esto. Quería canalizar la justicia, pero de otra manera y este enojo está dañado la ciudad”, agregó el hermano de George Floyd entre lágrimas.

“Vamos a cambiar esto pacíficamente, por favor”

Las palabras de Terrence buscan hacer un llamado a la paz ante el descontento social generado en Estados Unidos y la indignación mundial por la muerte de su hermano George Floyd, quien tras ser detenido fue inmovilizado y con esposas sobre el pavimento por un oficial, quien puso su rodilla en el cuello hasta que dejó de respirar.

“A veces me enfado, también quiero romper algunas cabezas y volverme loco. Pero estoy aquí. Mi hermano no apoyaba eso. Si su propia familia no está haciendo eso, ¿entonces por qué otros sí? Si su familia y su sangre están tratando de ser positivos e ir por otra ruta hacia la justicia, entonces ¿Por qué estás destrozando tu comunidad? Relájense, la justicia llegará. Vamos a cambiar esto pacíficamente, por favor”, agregó su familiar.

Al cierre de sus dichos, Terrence Floyd pidió justicia y todo el peso de la ley para Derek Chauvin y los otros tres policías involucrados en la muerte de su hermano.

“Cuando vi los videos, no solo era el tipo encima de su cuello. También estaban los tres oficiales detrás de cámara, detrás del alto. Mi hermano no se podía mover", afirmó.

Lo ocurrido con George Floyd generó múltiples protestas y violencia callejera en Estados Unidos, lo llevó a las autoridades a decretar toque de queda en 40 estados por cortes de carreteras, saqueos e incendios, que incluso, llevaron al presidente Donald Trump a refugiarse en el búnker de la Casa Blanca, situación que no ocurría desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

