El policía de Minneapolis, Dereck Chauvin, fue arrestado este viernes, como responsable de la muerte de George Floyd, hombre afroamericano asesinado a manos de la fuerza de orden, hecho que detonó las protestas en todo el país, contra el racismo.

En un video viralizado en las redes sociales, se puede ver a Chauvin con su rodilla en el cuello de Floyd, mientras este estaba tendido en el suelo y pedía a gritos que dejara de asfixiarlo.

Según informan medios norteamericanos, el oficial había trabajado con la policía de Minneapolis durante 19 años y ahora fue arrestado por haber sido responsable de la muerte de Floyd.

