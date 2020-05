Cuatro policías de Minneapolis fueron despedidos este martes tras la muerte de un afroamericano a raíz de una detención violenta, un hecho que provocó indignación en esa ciudad del norte de Estados Unidos.

La familia de George Floyd denunció un uso "excesivo e inhumano" de la fuerza y acusó a la policía de racismo.

"Los cuatro agentes de la policía de Minneapolis implicados en la muerte de George Floyd han sido despedidos", tuiteó el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, que calificó de "buena decisión" el cese.

"Ser negro en Estados Unidos no debería ser una condena a muerte", declaró Frey poco antes, durante una rueda de prensa en la que afirmó que era normal que la gente estuviera enfadada.

