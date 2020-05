¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre las protestas que se registraron la noche del viernes en las afueras de la Casa Blanca, una de las tantas manifestaciones ocurridas en el país tras la muerte del hombre afroamericano George Floyd, quien perdió la vida a manos de efectivos policiales en la ciudad de Minneapolis.

¿Qué dijo Trump?

“Gran trabajo anoche en la Casa Blanca por el Servicio Secreto de Estados Unidos. No solo fueron totalmente profesionales, sino que muy geniales. Yo estaba adentro, viendo cada movimiento y no podría haberme sentido más seguro”, indicó el mandatario en Twitter sobre su experiencia con los incidentes ocurridos en la sede de gobierno y su lugar de residencia.

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

“Dejaron a los ‘manifestantes’ gritar y despotricar todo lo que quisieron, pero cuando alguien se pasaba de la raya, ellos rápidamente los atacaban con fuerza. (...) Una gran multitud, organizados profesionalmente, pero nadie estuvo cerca de romper la valla. Si lo hubieran hecho, habrían sido recibidos con los perros más viciosos y las armas más siniestras que he visto. Entonces la gente habría sido gravemente herida”, añadió Trump.

....got too frisky or out of line, they would quickly come down on them, hard - didn’t know what hit them. The front line was replaced with fresh agents, like magic. Big crowd, professionally organized, but nobody came close to breaching the fence. If they had they would.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020



....have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That’s when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. “We put the young ones on the front line, sir, they love it, and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

"Solo esperan por acción"

El presidente estadounidense, además, siguiendo con los elogios a los agentes encargados de la seguridad de la Casa Blanca, detalló lo que le habrían dicho desde el Servicio Secreto acerca de la labor que cumplieron conteniendo a las personas que protestaban.

“Muchos agentes del Servicio Secreto solo esperan por acción. ‘Ponemos a los jóvenes en la primera línea, señor, les encanta y es una buena práctica’. Como viste anoche, ellos fueron muy geniales y muy profesionales. Nunca dejes que se salga de las manos. ¡Gracias!”, finalizó el mandatario.

....good practice.” As you saw last night, they were very cool & very professional. Never let it get out of hand. Thank you! On the bad side, the D.C. Mayor, @MurielBowser, who is always looking for money & help, wouldn’t let the D.C. Police get involved. “Not their job.” Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

