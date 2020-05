¿Qué pasó?

Washington DC decretó este domingo toque de queda tras nuevas manifestaciones ocurridas en cercanías de la Casa Blanca, en Estados Unidos.

Toque de queda

La medida se decretó en el marco de las protestas por la muerte de George Floyd, situación, que, además, ha generado movilizaciones en varias partes del mundo.

El toque de queda estará en vigor entre las "23 horas del domingo hasta las 06:00 del lunes", precisó la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser en Twitter, donde anunció haber ordenado el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar a la policía.

Mayor Bowser is ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 11:00 p.m. on Sunday, May 31, until 6:00 a.m. on Monday, June 1. She has also activated the DC National Guard to support the Metropolitan Police Department. — Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC Lite (@MayorBowser) May 31, 2020

Los Ángeles, Filadelfia y Atlanta son algunas de las ciudades de Estados Unidos que ya habían anunciado esta acción durante el sábado.

Además, ya se había implementado un toque de queda nocturno en Louisville, Kentucky.

Entre las ciudades más afectadas por los disturbios están Nueva York, Filadelfia, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Ángeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago y Washington.