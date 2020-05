Durante este domingo, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó la violencia que se ha registrado alrededor del país en medio de las manifestaciones con motivo del asesinato del afroamericano George Floyd por parte de la policía de Minneapolis.

A través de un comunicado compartido en su Twitter, Biden reconoce la importancia de manifestarse ante el abuso policial en el país, pero aclara que esto no debe significar una ola de violencia.

We are a nation in pain, but we must not allow this pain to destroy us. We are a nation enraged, but we cannot allow our rage to consume us. Please stay safe. Please take care of each other. https://t.co/Y224rANwUF