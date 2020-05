Este viernes en Estados Unidos se registraron diversas manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd, quien falleció en una violenta detención realizada por policías de Minneapolis. Una de las protestas se realizó en Atlanta, donde un grupo de manifestante atacó a la sede de CNN en la ciudad.

En este sector es usual que se realicen manifestaciones. Sin embargo, nunca antes había sido atacada la sede de CNN, la cual se encuentra funcionando con la mínima capacidad de su personal, debido a la pandemia de coronavirus.

El grupo de personas vandalizó el frontis de la emisora de televisión, rayando paredes y rompiendo algunos vidrios.

Además, fuera del recinto quemaron un vehículo policial, además de otros automóviles.

"Si a ustedes les importa la ciudad de Atlanta váyanse a su casa", señaló la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance.

Cabe destacar que el 56% de la población de Atlanta es de raza negra, mientras que el promedio en todo Estados Unidos es de un 13%.

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom