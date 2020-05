El lanzamiento del primer vuelo tripulado por la Nasa de SpaceX sigue programado para dentro de tres horas de este miércoles, pese a que se mantiene la incertidumbre respecto a las condiciones climáticas, así anunció la NASA al mediodía.

"Estamos 'go' para el lanzamiento", tuiteó el jefe de la agencia espacial estadounidense, Jim Bridenstine, y agregó que el monitoreo del clima continuaba.

We are go for launch! @SpaceX and @NASA will continue monitoring liftoff and downrange weather as we step into the countdown. We are proceeding toward a 4:33 launch.