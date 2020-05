Este miércoles 27 de mayo en una misión conjunta entre SpaceX y la NASA, se vivirá el lanzamiento de la primera misión comercial tripulada al espacio cuando dos astronautas viajarán a bordo del cohete Falcon 9 rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), en un viaje que incluye la cápsula Crew Dragon, diseñada por la compañía de Elon Musk que forma parte del Programa de Tripulación Comercial impulsado por la agencia espacial para desarrollar sistemas de transporte de personas al espacio.

Será un hito histórico dentro del plan de la NASA, ya que el organismo indicó que busca “alentar a la industria a proveer servicios de transportación humana desde la órbita baja de la Tierra y así expandir su enfoque a construir naves espaciales y cohetes para misiones al espacio exterior”.

Para cumplir la tarea, fueron designados los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken, quienes protagonizarán el primer vuelo tripulado desde suelo estadounidense, tras casi una década.

We are go for launch! The Flight Readiness Review has concluded and @NASA's SpaceX Crew Dragon mission is cleared to proceed toward liftoff. pic.twitter.com/G1XdJVAxmv