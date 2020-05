¿Qué pasó?

Una enfermera rusa había sido castigada por usar ropa interior debajo de su bata de protección transparente, sin embargo, ahora este castigo le fue revocado, luego que otros médicos emitieran una advertencia severa sobre la escasez de ropa médica que existe en el país, en medio de la pandemia del Covid-19.

Nadia es el nombre de esta profesional de salud que tiene 23 años de edad y que se volvió viral a nivel internacional, después de ser fotografiada en una sala Covid-19, atendiendo a pacientes graves, usando solamente ropa interior debajo de la bata de protección impermeable.

En la imagen viralizada, se puede ver a un paciente masculino mirando la lencería que quedaba completamente visible.

Pero, ¿Por qué hizo esto?

Cuando Nadia fue abordada por sus superiores en el hospital, explicó que estaba “demasiado caliente” con su bata protectora, pero al parecer esto no era cierto. Lo que ocurrió fue que en el Hospital Clínico Regional de Tula había escasez de ropa médica desechable, misma que debería usar debajo de la bata protectora.

La viralización de la foto fue tal, que la enfermera tuvo que cerrar sus redes sociales, según consigna Daily Mail en su página web. El “alboroto” provocó que los jefes de salud regionales la calificaran de poco disciplinada por el "incumplimiento de los requisitos de vestimenta médica".

Se cree que Nadia no es la única enfermera que ha tenido que hacer esta práctica. "Simplemente no tenemos nada que ponernos (...) No hay suficientes trajes, que de acuerdo con las reglas, debemos usar debajo de nuestras batas protectoras”, dijo un médico al diario. "Créeme, no nos desnudaríamos si tuviéramos un set completo", enfatizó.

Hasta la fecha, Rusia ha registrado 326 mil casos confirmados de coronavirus, la segunda tasa más alta en el mundo detrás de los EE.UU.

