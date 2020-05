¿Qué pasó?

La infidelidad de este hombre mexicano quedó en evidencia, luego que se bajara del auto para escuchar un mensaje de voz que le había enviado su amante. Sin embargo, no recordó que su teléfono estaba conectado al bluetooth del vehículo y, al reproducirlo, su esposa escuchó todo.

A varios metros se alejó este hombre, quien intentó reproducir el mensaje de voz varias veces sin éxito ya que, el audio solo se podía escuchar dentro del auto, donde su esposa estaba esperándolo.

Una cita con su amante

"Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?”, es el primer audio que se escucha de una voz femenina. El hombre parecía apurado por contestar ya que ese día se iba a encontrar con su amante: "¿Si nos vamos a ver hoy o no?", agregó la mujer al audio que él no logró escuchar.

Mientras el hombre intentaba reproducir el audio sin éxito, la esposa logró grabar la conversación y la compartió en la plataforma digital TikTok, donde se hizo viral y alcanzó a obtener más de 30 mil likes.

El hombre se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, cuando en el segundo intento, notó que todo se estaba reproduciendo en el auto y que, evidentemente, su mujer había descubierto la infidelidad.

