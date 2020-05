¿Qué pasó?

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo en una entrevista con la AFP que "reza" para que "el pueblo brasileño escape de este genocidio causado por responsabilidad de Bolsonaro", al criticar las políticas del mandatario de ultraderecha ante el avance del coronavirus en el país.

"El gobierno transforma a quienes están preocupados por el coronavirus en enemigos y eso no puede dar buenos resultados", advirtió Lula, de 74 años, refiriéndose a los ataques de Bolsonaro contra los gobernadores que decretaron medidas de cuarentena, por sus implicaciones económicas.

Lula también se mostró alarmado por la fuerte presencia de militares en el gobierno del excapitán quien, según dijo, "no confía en los civiles".

Lula Da Silva vive actualmente confinado en su casa, a las afueras de Sao Paulo junto a su compañera Rosângela da Silva. A través de una entrevista por Zoom, el equipo de AFP pudo conversar con el mandatario, quien reveló sus desacuerdos con el gobierno actual, sobretodo en medio de la pandemia del coronavirus.

“El papel de un director es dirigir armónicamente a su orquesta, el de un presidente, construir armónicamente sus decisiones. Bolsonaro ya tendría que haberse reunido con los gobernadores y el ministro de Salud con los alcaldes (...) -Pero- el gobierno transforma a quienes están preocupados por el coronavirus en enemigos y eso no puede dar buenos resultados. Como soy católico, rezo para que el pueblo brasileño escape de este genocidio causado por responsabilidad de Bolsonaro”, dijo Lula al respecto.

Ante este y más escenarios insostenibles por parte del gobierno de Bolsonaro, Lula se refirió a uN eventual impeachment para el líder brasileño.

“En mi opinión, Bolsonaro cometió varios crímenes de responsabilidad, ha atentado contra la democracia y las instituciones, contra el pueblo brasileño. No tiene respeto ni siquiera por quienes murieron -por Covid-19-. Pero no creo que -un impeachment- deba ser pedido por un partido, sino por una instancia no partidaria (...), porque si no será una propuesta ideologizada y eso será pretexto para que muchos diputados no quieran participar en ella”, aseguró.

Bolsonaro y su poca confianza

Lula aprovechó la instancia para referirse a la cantidad de militares que hay a las afueras del palacio de gobierno: “Hoy en día hay menos civiles que militares en el Palacio del Planalto (...) Ellos mandan hoy en Brasil. Bolsonaro no confía en los civiles que trabajan con él y si pudiese, colocaría por cada civil un adjunto militar", resaltó.

Asimismo, aseguró que el gobernante del país, debe preocuparse por todos los ciudadanos de la nación: "El país no es un fuerte, es un país de 8,5 millones de km2, tiene que ser gobernado de la forma más democrática posible y no siempre los militares saben lidiar con la democracia (...). Los militares hoy tienen más influencia en el gobierno que durante el régimen militar”, enfatizó durante la entrevista para AFP.

