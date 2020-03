El coronavirus se ha propagado de forma veloz a nivel internacional y es por esta razón que las autoridades del mundo entero han instado a los contagiados, a quedarse en cuarentena para frenar la cifra de enfermos que, hasta ahora, se eleva a 169 mil personas y 6 mil 500 fallecidos.

Pero estar encerrado en casa no es una opción para muchas personas que, a pesar de la pandemia y el peligro que representa para algunos sectores vulnerables, se niegan a cumplir el aislamiento aún cuando ya fueron diagnosticados con la enfermedad.

Tal es el caso de un argentino, quien recientemente se enfrentó violentamente a un guardia de su edificio, por no dejarlo salir.

“Yo solo cumplía mi trabajo”

Gustavo Granucci es el nombre de la persona que se encarga de la seguridad de un edificio en Buenos Aires, Argentina. Allí vive Miguel Ángel Paz (40), quien trabaja como preparador físico en un gimnasio y recientemente regresó de sus vacaciones en Estados Unidos.

Como Paz retornó justo cuando se comenzaron a registrar los primeros casos de Covid-19 en Argentina, las autoridades sanitarias le exigieron cumplir una cuarentena para determinar si era o no portador de la enfermedad, pero éste se negó a quedarse encerrado en casa.

Cuando el preparador físico quiso salir del edificio, Gustavo de inmediato se negó e intentó impedirle el paso, pero esta actitud enfureció a Miguel Ángel Paz, quien comenzó a golpearlo hasta dejarle el rostro fracturado.

El estúpido este se llama Miguel Ángel Paz, viajó a EEUU, y viola la cuarentena.

Cuando Gustavo Granucci, guardia de seguridad del edificio lo advierte, Paz le propina una feroz golpiza.



Por lo que se ve, el agresor es un simio de los que se llevan el mundo por delante. Argento. pic.twitter.com/aagymVh4Yz — Dr. Victor Tutú (@victorfyt) March 15, 2020

"Yo solo cumplía mi trabajo. Él tenía que seguir con la cuarentena porque había vuelto de los Estados Unidos. Me pegaba en la cabeza y me decía que me iba a matar. Después quiso darse a la fuga", dijo el guardia al medio TN.

"Yo me siento todo dolorido. Tengo muchos golpes en todo el cuerpo. Tengo cortes en la nuca, fractura de tabique y hematomas en la espalda", expresó el encargado de seguridad tras la agresión que sufrió.

El incidente llegó hast oídos del presidente Alberto Fernández, quien en diálogo con Radio Mitre, adelantó que Paz "pagará las consecuencias" porque es "una persona con mucha soberbia que causó mucho daño".

