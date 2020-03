View this post on Instagram

Este domingo el Ministerio de #Salud actualizó la cifra de personas contagiadas de #coronavirus en #Chile. Según los nuevos datos entregados por la autoridad sanitaria, los casos confirmados de COVID-19 en el país aumentaron a 75. El sábado habían sido informados 61 casos. El informe del Minsal precisa que los 14 nuevos positivos de coronavirus se ubican todos en la Región #Metropolitana, llegando a un total de 54 casos en la capital. En cuanto a la cantidad de personas contagiadas en el resto de regiones, #Maule aparece con 9 casos, siendo seguida por #Ñuble (4), #Biobío (3), #Antofagasta (2), #Atacama (1), #LosLagos (1) y #Aysén (1).