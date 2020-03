¿Qué pasó?

Ubicada al norte de Italia, Bérgamo es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus. La situación se agrava cada día más, sus médicos se enfrentan con fuerza a una pandemia que avanza con rapidez, afectando a miles de ciudadanos, llenando los hospitales de la ciudad.

¿Qué dijo?

“Es algo enorme. Hace dos martes habían tres muertos. Siete días después, 33. Hoy, más. Es posible que hayan tenido otras enfermedades, pero sin virus todavía estarían aquí. Y la neumonía de esta semana es más grave que la de la semana pasada”, explicó Giuseppe Remuzzi, exdirector de Medicina del hospital Papa Juan XXIII, pero con el que actualmente sigue colaborando, en una entrevista con el Corriere della Sera.

Remuzzi fue abordado rápidamente mientras gestionaba la liberación de camas para pacientes que pudieran necesitar cuidados intensivos. "Mientras hablamos, veo que las ambulancias continúan pasando, y en cada ambulancia hay un ser humano que no respira. Así es como lo estoy haciendo ", dijo el médico al periodista.

“Me siento como un soldado que pierde a sus compañeros. Un amigo mío, hospitalizado en neumología en una situación crítica, dos más intubados. Cuando miras estas cosas, con las personas que han crecido contigo en estos años, que caen a medida que avanza el enemigo, tienes ganas de llorar”, explicó Remuzzi

Al ser consultado sobre cuál es la verdad del coronavirus, el galeno que también dirige el Instituto de Investigación Mario Negri, aseguró: "Esta no es una enfermedad benigna. No es una influencia. Es una enfermedad de la que uno muere. No solo los ancianos, sino también los jóvenes. Y ha afectado a muchas más personas de las que podemos manejar".

“La gente está aterrorizada de ir al hospital, dicen que la gente muere. Que incluso aquellos que trabajan en hospitales se enferman. No hay lugar. Este virus nos está haciendo entender cosas que en tiempos normales es difícil hacer que la gente entienda”, añadió.

Remuzzi manifiestó que de los muchos virus que han enfrentado este cambia rápidamente. “Luchamos por encontrar una respuesta inmune. Luchamos por curar”, aseguró.

Remuzzi destacó que han capacitado a 1.500 enfermeras y médicos en las últimas dos semanas. “Necesitamos desesperadamente personal. Tenemos oftalmólogos y dermatólogos que están aprendiendo cuidado respiratorio", prosiguió.

El médico admite sentirse atemorizado por la enfermedad porque "como todos los demás, vivo con la idea de que me puede pasar a mí", sin embargo, "si me enfermara, les diría a quienes me ayudan que intuben a un paciente joven, no a mí".