La tarde de este miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud calificó al coronavirus como una pandemia. Hasta ahora, se registran 127 mil casos de contagios a nivel internacional y más de 4 mil 700 fallecidos.

Una situación de salud que preocupa enormemente a los ciudadanos del mundo, pero que los delincuentes han aprovechado. Tal es el caso de una banda que fue capturada por Los Mossos d’Esquadra, quienes detectaron en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a falsos médicos que intentaron ingresar a robar en una vivienda, con la excusa de hacer controles para evitar la propagación de la enfermedad.

Un hombre del municipio alertó este martes que dos presuntos médicos y una enfermera llamaron a la puerta de su domicilio para supuestamente realizar controles médicos en el interior de la vivienda. Sin embargo, para el vecino fue tan extraño que prefirió no dejarlos ingresar y dar aviso a las autoridades.

Este es el primer caso que se registra en la localidad, pero no en el país y es que, según la policía catalana, han recibido varios avisos con el mismo modus operandi, donde se aprovechan de engañar a la gente y, una vez dentro del domicilio, les roban todas sus pertenencias.

🔴 Detectem el primer cas de falsos metges a l'Hospitalet de Llobregat. Pretenien entrar en un pis per fer una suposada visita de control pel #coronavirus. La víctima NO els hi va deixar entrar pic.twitter.com/phXqnIR7OZ