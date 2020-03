¿Qué pasó?

Durante la jornada de este 9 de marzo se difundió un video donde se muestra al adolescente que asesinó y abusó sexualmente a Camila, niña de 4 años de edad, hallada muerta el pasado 1 de marzo, luego que su madre reportara su desaparición.

En el material audiovisual, divulgado en el programa peruano Panorama, se ve al menor de edad en una fiesta en un asentamiento en Bellavista, Independencia, Perú, muy cerca del lugar donde raptó a la pequeña.

Además de mostrar al joven consumiendo alcohol, se escucha la confesión de este una vez que fue capturado por las autoridades, gracias a la cámara de seguridad que lo grabó justo cuando secuestraba a la chica.

"Tuve dos intenciones"

"Tuve dos intenciones: la intención de hacerle daño y mi otra intención fue ocultarla", afirmó el joven durante la declaración de su crimen.

Asimismo, en el audio el adolescente, quien fue entregado por su madre, sostiene que estranguló. "Yo me acuerdo que la estaba asfixiando; lo que no me acuerdo es que haya estado gritando o llorando", expresó el adolescente.

Y agregó: "Yo recuerdo una parte nada más donde la agarraba con mis dos manos en el cuello (...). No la oía llorar, tampoco escuchaba ruido".

Tras el cruel asesinato y luego que su madre lo entregara, el menor fue detenido el pasado miércoles 4 de marzo y el juez encargado del caso ordenó 36 meses de detención preventiva en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (exmaranguita).