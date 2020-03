¿Qué pasó?

"Charles no tiene remedio", estas habrían sido las palabras de la Reina Isabel a la fallecida Diana de Gales, luego que ésta le comentara a su suegra la infidelidad de su hijo, el príncipe Carlos, con su amiga Camila Parker.

Los dichos se dieron a conocer luego que salieran a las luz pública una serie de grabaciones de la princesa, las cuales se dieron a conocer en el documental Diana: In Her Own Words, transmitido por el Canal 4 en el Reino Unido.

Si bien es cierto que el documental fue transmitido en 2017 por la mencionada cadena, fue hasta hace poco que la opinión pública se fijó o, quizá asimiló, lo poco empática y solidaria que fue la reina cuando Diana le comentó la situación de su matrimonio.

Las palabras de Diana de Gales

De acuerdo a los reseñado por el Daily Star, en su momento de desesperación y desasosiego Diana dijo: "Fui a la primera dama, sollozando, y le dije 'qué hago'". Pero ella afirmó que la reina no le dio la respuesta que esperaba. La reina sólo afirmó: "Charles no tiene remedio".

En las grabaciones, y según la revista Clase, también se escucha a Lady Di confesar que la reina solo pudo decirle: "No sé qué debes hacer". Diana agregó: "Y eso fue todo, y eso fue su ayuda".

En pocas palabras, y por lo mostrado en el documental, la reina Isabel no le dio ninguna solución a Diana de Gales. Aunque la monarca británica no toleraba el comportamiento de su hijo, tampoco ofreció ningún consuelo a la princesa de Gales, quien se unió en matrimonio al príncipe Carlos en 1981.

Solidaria con Camila Parker

Tras descubrir el romance de su esposo y Camila Parker, la princesa Diana le pide el divorcio en 1992, luego de una década de casados.

Una vez separada Diana de Gales comenzó un romance con el millonario de origen egipcio Dodi Al- Fayed. Ambos murieron la noche del 30 al 31 de agosto de 1997 en un accidente de tránsito en el túnel del puente Almá en París, mientras huían de los paparazzi.

Años después el príncipe Carlos contrajo matrimonio con su amiga Camila Parker, a quien la reina Isabel parece tener más aprecio y cariño, dado al trato que le da y la manera en que le abrió los brazos a la realeza.