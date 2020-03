El coronavirus se ha expandido rápidamente desde China hasta otros países del mundo. Muchos gobiernos han extremado medidas para proteger a la población y han exhortado a la población a tomar las medidas pertinentes para evitar la transmisión.

En el Reino Unido, hasta la fecha se han contabilizado 51 casos de personas afectadas, según reportes de Chris Whitty, responsable de salud del gobierno británico, mientras que el primer ministro, Boris Johnson, ha hecho un llamado a la calma.

La realeza no escapa de esta realidad, quizás por esto la reina Isabel II ha tomado sus propias medidas. Según los diarios británicos, se le ha visto usando guantes en la última aparición pública, donde hizo entrega de la Orden del Imperio Británico. A pesar de ser una ceremonia oficial, la monarca no acostumbra a hacerlo.

¿Será que el miedo al coronavirus llegó a la realeza de Inglaterra? “Por primera vez en décadas usa guantes para estrechar las manos de los invitados a un acto oficial en el Palacio de Buckingham y no en ambientes exteriores, donde si se le ha visto usarlos”, reportaron los distintos medios especializados.

Harry Billinge, de 94 de años de edad, fue uno de los condecorados, la avanzada edad del homenajeado también pudo haber sido la causa de las medidas que ha tomado la reina, debido a la avanzada edad que tiene el veterano del desembarco de Normandía.

The Queen presented Harry Billinge with an MBE today.



The D-Day veteran raised £1 for every British soldier who died at Normandy to help fund a @normandymtrust memorial.



‘I am choked beyond measure to think I have got an MBE. I don’t deserve it.’ We disagree, Harry.🎖 pic.twitter.com/u7jCEa7Viw