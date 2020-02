¿Qué pasó?

La astronauta de la NASA, que rompió el récord de permanecer 328 días en el espacio, se refirió acerca de los momentos que vivió tras haber pasado casi once meses en órbita.

¿Qué dijo la astronauta?

Se trata de Christina Koch, quien señaló en una conferencia de prensa en Houston que "me sentí como una bebé de dos semanas, me costaba trabajo sostener mi propia cabeza", tras haber sentido un dolor de cuello durante casi un día, según informó Univisión.

La astronauta de 41 años, quien concluyó su viaje el jueves pasado (estancia más larga hecha por una mujer), se consideró afortunada por no sufrir dolores en sus pies ni que le ardiera la piel, como le ocurrió al campeón de la NASA en permanencia, Scott Kelly, hace cuatro años (su misión duró 340 días).

¿Qué hizo al llegar a casa?

La mujer regresó a su casa en Galveston, Texas, donde pudo comer papas fritas con salsa, un producto que añoraba en su estadía en el espacio.

Además, realizó un viaje a la playa junto a su esposo Bob y el perro de ambos, y sostuvo: "Tengo incertidumbre de decir quién estaba más emocionado de ver al otro", y agregó que "es un símbolo de regresar con la gente y a lugares que uno ama, ver a tu animal favorito".