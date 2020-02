El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a lo que vive China con el coronavirus y no dudó en apoyar al presidente Xi Jinping.



El mandatario norteamericano utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje al mundo.



“Acabo de tener una larga y muy buena conversación telefónica con el presidente Xi de China. Él es fuerte, agudo y poderosamente enfocado en liderar el contraataque contra el Coronavirus. Él siente que lo están haciendo muy bien, incluso construyendo hospitales en cuestión de días”, aseveró.





Enseguida expuso que “nada es fácil, pero tendrá éxito, especialmente cuando el clima comienza a calentarse y el virus se debilita y luego desaparece”.



Para finalizar señaló que “se está produciendo una gran disciplina en China, ya que el presidente Xi lidera fuertemente lo que será una operación muy exitosa. ¡Estamos trabajando estrechamente con China para ayudar!”.

Just had a long and very good conversation by phone with President Xi of China. He is strong, sharp and powerfully focused on leading the counterattack on the Coronavirus. He feels they are doing very well, even building hospitals in a matter of only days. Nothing is easy, but...