Esta es la nueva moneda de los británicos: El Brexit

Luego de una larga ruta para separarse de la Unión Europea, pacto que incluía el uso de una moneda única, el Euro, los británicos se preparan para decir adiós a esta alianza y será este viernes 31 de enero cuando entre en vigencia la histórica separación.

Serán varios los actos simbólicos que anunciarán el paso de la página y le bienvenida al Brexit. Por ejemplo, la Casa de la Moneda de esa nación emitió una moneda conmemorativa de 50 peniques como inicio de esta nueva etapa fuera de la unión supranacional que reunía a 28 Estados.

“Esta moneda marca el comienzo de un nuevo capítulo emocionante en la historia británica. Miremos hacia adelante con confianza y desatemos el enorme potencial de nuestro gran país”, expresó el ministro de Finanzas británico Sajid Javid en su cuenta en Twitter.

This coin marks the beginning of an exciting new chapter in British history. Let’s look forward with confidence & unleash the enormous potential of our great country. https://t.co/QNpEDHDutz pic.twitter.com/HZDVhEzSXK