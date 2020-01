Así reaccionó la esposa del príncipe Carlos cuando le preguntaron por Meghan y Harry

La realeza británica ha estado envuelta en las críticas, luego que Meghan y Harry decidieran “dar un paso atrás” en sus obligaciones dentro de la familia real. Un anuncio que generó decenas de especulaciones sobre las razones que pudieron llevar a los duques de Sussex a esta determinación.

Una semana después de la petición oficial, el palacio de Buckingham les quitó los títulos a ambos, además de suspender los fondos públicos que tenían ligados a la realeza. Un hecho que se denominó “Megxit”, y que hasta ahora se ha convertido en el centro de atención de Gran Bretaña y todo el mundo.

La molestia en la familia real sigue intacta y eso lo dejó claro la esposa del príncipe Carlos, quien recientemente fue consultada por la prensa sobre el caso de Meghan y Harry.

Foto: AFP

Para nadie es un secreto que lo que ocurrió con Meghan y Harry fue un escándalo bastante grande para la realeza británica y esto enojó muchísimo a la Reina Isabel, quien desde el comienzo, quizó resolver el problema “lo más pronto posible”.

Foto: AFP

Pero la molestia no solo llegó a la monarca, sino también, a varios miembros de la familia como el príncipe Carlos -próximo a la corona- y al príncipe Williams -hermano de Harry-.

A pesar de que ya se llegó a un acuerdo con los duques de Sussex, la molestia no ha disminuido y eso lo dejó claro la segunda esposa de Carlos, Camilla Parker Bowles, duquesa de Cornualles, durante un evento al que asistió. Mismo donde le preguntaron por Meghan y Harry.

Desde el asilo de ancianos Prospect Hospice, una periodista británica le preguntó a Camila “¿Vas a extrañar a Harry y Meghan?". Ante la pregunta -al parecer incómoda- se quedó mirando fijamente a la profesional mientras avanzaba hacia la salida. Luego de un una mueca de duda, afirmó "Claro".

Todavía no se sabe si la respuesta de la nuera de Isabel II es una señal de desagrado por todo lo que ha pasado con la pareja o si simplemente la pregunta del periodista la descolocó.

Watch Camilla’s face closely as she answers the question: “Will you miss Harry & Meghan?”

The Duchess of Cornwall smiles, pauses, then says “Hmmm. Course!” 😳😳pic.twitter.com/CbPbb92bAL