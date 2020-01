Líder supremo iraní: La "amarga" tragedia del avión no debe eclipsar el "sacrificio" de Soleimani

View this post on Instagram

Este martes, varios cohetes impactaron cerca de una base aérea #iraquí donde están alojadas tropas #estadounidenses, informó el ejército iraquí. El ataque contra la base Camp Taji, al norte de Bagdad, no causó víctimas, según el comunicado oficial, que no detalló cuántos #cohetes impactaron. (📸: Referencial AFP)