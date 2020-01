Embajada de EE.UU. en Bagdad urge a sus ciudadanos a "irse inmediatamente de Irak" tras bombardeo

La embajada de Estados Unidos en Bagdad, que el martes fue asaltada por una turba proiraní, instó este viernes a sus ciudadanos a irse de Irak "inmediatamente", pocas horas después de la muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo estadounidense donde también perdió la vida el número dos de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF), Abu Mehdi al Muhandis.

Las muertes incrementan la amenaza que se cierne sobre Irak desde hace meses: su territorio se está convirtiendo en un campo de batalla indirecto para Irán y Estados Unidos.

La cancillería instó a los estadounidenses en Irak a irse "en avión mientras sea posible", ya que el bombardeo tuvo lugar en el aeropuerto de Bagdad, o "hacia otros países por vía terrestre". Los principales pasos fronterizos de Irak llevan a Irán y a una Siria en guerra, aunque también hay otros pasos hacia Arabia Saudita y Turquía.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, subió un video a Twitter en el que, según él, se ven iraquíes "bailando en la calle" después de que Washington matara a Soleimani en un ataque ordenado por Donald Trump.

"Iraquíes bailando en las calles por la libertad; agradecidos de que el general Soleimani ya no está más", escribió Pompeo, acompañando un video en el que se ven lo que parece ser gente corriendo por una calle con banderas de Irak.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4