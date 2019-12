Familia Sodder: El caso de los hermanos que desaparecieron durante un incendio en Navidad

Una historia que impactó a la comunidad internacional y es que durante la noche de Navidad en 1945, una familia perdió a cinco de sus hijos en un incendio que quedó como un “caso sin resolver”. Las dudas con respecto a lo que ocurrió siguen vivas ya que jamás encontraron cuerpos calcinados en las habitaciones de los pequeños.

Em 1945, na véspera de natal, os integrantes da família Sodder, imigrantes italianos que viviam em Fayetteville, em West Virgínia, estavam dormindo quando um incêndio começou na casa, e cinco dos dez filhos que viviam no local ficaram presos no andar de cima. No entanto, depois pic.twitter.com/FMmTcD2IvP